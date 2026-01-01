Hace unas semanas, la congresista Katy Ugarte justificó su postulación a la reelección en el Senado bajo el argumento de que ocupa el primer lugar en el Parlamento en producción legislativa, porque presentó por lo menos 590 proyectos de ley.

La cifra no solo llama la atención porque implicaría que por lo menos presentó una iniciativa cada tres días, sino porque a pesar de los años transcurridos, los padres de la patria no logran diferenciar entre calidad y cantidad.

De acuerdo con información revisada por Correo, de los 3906 proyectos de ley impulsados por el Congreso en el año 2025, 788 son declarativos, es decir, el 20.17% son proyectos simbólicos que no tienen un impacto real para el Perú.

Muy pocas de las leyes declarativas llegan a ser promulgadas. Foto: Congreso.

CIFRAS

Desde que inició el año hasta fines de julio, los congresistas presentaron 1905 proyectos de ley, de ese grupo, 376 son declarativos.

Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, la congresista Magaly Ruíz (APP) presentó un proyecto “que declara el 27 de noviembre de 1820 como el primer grito de independencia y el 12 de febrero de 1821 como expedición del Reglamento Provisional de José de San Martín”.

Además, hay proyectos para “declarar de interés nacional y necesidad pública” la creación de distritos en Junín como Unión Capiri y San Antonio de Sonomoro.

Mientras que en el segundo periodo del año se presentaron 2001 proyectos, de ese total, 412 son declarativos.

Incluso, en estos días, se presentaron recientes iniciativas declarativas.

El 30 de diciembre, el congresista Pasión Dávila (Bancada Socialista) presentó un proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación y promoción de un proyecto turístico en Pasco.

Además, el congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia el sector agrario y ganadero.

Un dato no menor es que el porcentaje de proyectos de ley declarativos presentados en el 2025 se asemeja a la cifra del 2024 informada por este medio, pues en aquel año, 694 de los 3066 proyectos impulsados fueron declarativos.