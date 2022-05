Walter Gutiérrez dejó el cargo de defensor del Pueblo denunciando atropellos del presidente Pedro Castillo contra la Constitución. Su postura la ha desplegado a lo largo de toda la gestión de Perú Libre. En esta entrevista, reconoce que una de las soluciones viables para acabar con la crisis política es el adelanto de elecciones.

¿Qué es lo peor que ha hecho Castillo en su gestión?

El presidente no ha honrado el mandato constitucional que la ciudadanía le ha dado. (...). En la crisis sanitaria, no pudo gestionar bien la vacunación: Vencerán un millón de vacunas para adolescentes. Ello revela una incompetencia, una incapacidad total para la gestión pública, lo mismo pasa en el sector Educación. Tenemos la peor crisis educativa. Este es un gobierno incompetente, desleal con la Constitución y con el mandato.

¿Se puede incluir en el balance las malas designaciones de funcionarios y el daño a la institucionalidad?

Sí, desde luego. No se puede nombrar a cualquier persona, que además esté tachada con algún delito. Yo mismo le hablé al presidente sobre el tema. Me convocó a Palacio y ahí le dije la urgencia de respetar el principio de idoneidad. No solamente la incumplió sino pareciera que tiene una vocación por designar funcionarios que hacen daño.

Se ha denunciado que una mafia nos gobierna...

Como nunca el Gobierno está conducido por personajes realmente preocupantes. Por un lado, se tiene al presidente “investigado” por delitos de corrupción; luego, al premier que fue señalado por la colaboradora eficaz por delitos de encubrimiento personal; una persona cercana al poder, Vladimir Cerrón, está sentenciada por corrupción. Es decir, los funcionarios más importantes del país están señalados, investigados o sentenciados por corrupción.

¿Ve un aparato delincuencial en el poder?

No podría afirmarlo categóricamente. Lo que estoy diciendo es que hay investigados, señalados y sentenciados y la Fiscalía tiene que hacer su papel.

¿Y usted qué papel cumplió desde la Defensoría?

Hace tres meses le planteamos a la exfiscal (de la Nación) que haga una investigación, que no la postergue y ahora que ha tomado la conducción de la Fiscalía el fiscal Sánchez, el cuatro de abril le enviamos una comunicación para que reconduzca el rol de persecución del delito que tiene. Tengo la expectativa de que honrará el mandato constitucional que tiene su institución.

¿Qué salidas existen ante la crisis política?

Se intenta la renuncia, la denuncia constitucional, la vacancia y otra que se desliza es el adelanto de elecciones... Hay que utilizarlas todas, pero el adelanto de elecciones pasa por reformar la Constitución. He visto una iniciativa legislativa un tanto sorprendente de un congresista de Perú Libre, pero ahora la han retirado. Me parece que hay un grupo de congresistas que la va a retomar. Desde el punto de vista constitucional, no es cuestionable. Se puede reformar la Constitución en dos legislaturas con 87 votos y si no hay bastarían 66 y un referéndum. Si vamos a un referéndum, estoy convencido que podremos hacer un esfuerzo por salir del subdesarrollo político acelerado al que nos conduce Castillo.

Entonces, ¿el adelanto de elecciones es lo más viable?

Completamente viable e intachable desde el punto de vista constitucional siempre y cuando se reforme la Constitución. No tengo ninguna duda de que en el referéndum mayoritariamente se aprobará el adelanto de elecciones.

¿El Gobierno está protegiendo a Pacheco y a los sobrinos de Castillo?

No podría afirmar qué están protegiéndolos, pero que no está colaborando me parece evidente. Pedí saber la lista de Sarratea, pero hasta el momento no hubo nada. Eso viola el principio de transparencia. De cada pregunta que usted me hace, surgen ejemplos de cómo se omite o incumple la Constitución.

El exabogado de Bruno Pacheco ha dicho que este tendría pruebas que comprometen al presidente. Insisto, ¿el Gobierno está protegiendo e intentando que Pacheco no hable?

Eso no lo puedo contestar porque no conozco las entrañas del Ejecutivo. Lo que sí puedo decir es que el Congreso puede iniciar una acusación constitucional por el incumplimiento de la Constitución por todos los casos que acabo de mencionar.

¿Cerrón es el que manda en el Gobierno de Castillo?

Es evidente que el señor Cerrón tiene un rol protagónico y le diría que en muchos casos es decisivo, en el sentido de que no solamente marca la línea sino que toma las decisiones porque el presidente ha puesto en evidencia que carece de conocimiento para conducir la primera magistratura.

Usted ha dicho que lo que se busca con la Asamblea Constituyente es quebrar la estructura del poder en el país...

Los países más pobres son los que paran cambiando la Constitución a cada rato. Eso es algo objetivo. Las constituciones se hacen para cumplirlas. En nuestra Constitución no falta un solo derecho. La otra parte de la Constitución es la arquitectura del poder, esta es la razón por la cual el señor Cerrón, Castillo y todo su entorno quieren modificar la Constitución: quieren cambiar el estatuto del poder porque quieren tener acceso no solo al Ejecutivo sino a otros estamentos del poder. No olvide usted que amenazaron con desmontar el TC, la Defensoría y han hablado de que están en el Gobierno, pero que buscan tomar todo el poder, y convertirnos en un país controlado.

¿Podrán acceder a todo el poder?

No. No creo (...). No está en el ranking de los intereses de la ciudadanía cambiar la Constitución. Ahí (Cerrón y Castillo) se equivocan completamente.

¿Las Fuerzas Armadas podrían avalar un cierre del Congreso fuera del marco constitucional?

Nadie puede avalar eso porque sería un golpe de Estado. La Constitución señala que nadie le debe obediencia a un gobierno que usurpa el poder.

Pero no cree que haya la posibilidad de que en el futuro pueda haber este tipo de situaciones...

Cerrón ha dicho que necesita tomar el control incluso de las Fuerzas Armadas. Considero que la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría, el Parlamento y todo el Estado debe hacer contrapeso contra el Gobierno. Estas iniciativas del señor Cerrón y del extraviado presidente que tenemos no van a lograr concretarse.

¿Qué teme del famoso ‘Plan B’ del que ha hablado Cerrón?

No sé cuántas letras conocerá del abecedario, pero sea “B” o “Z”, la ciudadanía tiene un Plan A, B y todo el abecedario. Sus intereses son Trabajo, salud y educación. No van a engañar a la ciudadanía creyendo que por aprobarse una nueva Constitución la realidad va a cambiar. Eso es un mito, un fetiche, es tratar de engañar a la población, eso no se va a conseguir.

Si la crisis política no se resuelve es ¿porque algunos congresistas han sido comprados? De ser así, ¿qué se hace con ello?

Diría que hay tres grupos de congresistas: Los que conocen sus funciones, los que son amateurs, que tienen buena voluntad pero que no entienden el papel que cumplen, y los que son oportunistas, que clandestinamente forman parte del Gobierno. Eso es lo que pasa en nuestro Congreso, pero con el correr de los días estoy convencido que la presión ciudadana terminará ingresando en la conducta del Congreso.

¿Qué se hace ante esa situación?

Someter a un escrutinio, un control desde la prensa y la ciudadanía la labor congresal. La democracia fracasa no porque haya minorías sino porque la ciudadanía y los demás mecanismos de control lo toleran o admiten, por acción u omisión...

Si se llegará a saber cuál ha sido la compra de congresistas, ¿qué responsabilidad penal habría sobre ellos?

Habría varios delitos. Pero de nuevo, lo que debería hacer el Congreso a través de sus comisiones de control es investigar y destituirlos, levantarles el fuero e iniciar procesos finales, pero esto se irá decantando conforme se vayan confirmando la declaración de uno u otro colaborador eficaz. De manera que creo que pronto tendremos noticias de cuántos congresistas forman parte de esta brigada de parlamentarios que sostienen al Gobierno.

Se habla de que la primera dama tiene poder para designar funcionarios que son parte protagónica para la toma de decisiones en Palacio...

Legalmente ninguna persona que no tenga un cargo puede asumir competencias o responsabilidades. Incluso teniendo un cargo no puedes asumir competencias de otros funcionarios. Lo contesto en genérico: ni la primera dama ni ningún asesor pueden tomar decisiones, sin embargo, hemos tomado noticia que los amigos del presidente hacían entrevistas a los ministros y además los citaban a sus oficinas y los evaluaban. Esta es una manera tramposa y poco transparente de estar cerca del poder.

¿Es el peor gobierno de la historia del país?

Para mí no hay ninguna duda. Sin duda es el peor Gobierno. Bajo cualquier parámetro es el peor.

¿Cuánto más puede durar el país en esta incertidumbre? ¿Llegar a los cinco años de gobierno?

No debería. Fui uno de los primeros que pidió al presidente que renuncie. No debería durar en el Gobierno. No debería pasar de 2022. Deberíamos hacer el esfuerzo de reconducir el Gobierno utilizando mecanismos constitucionales.