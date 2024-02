En relación al incremento de la inseguridad en el país, el coronel PNP Víctor Revoredo fue designado como jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) en Trujillo, ciudad declarada en estado de emergencia por el Gobierno.

El coronel PNP ha liderado operaciones exitosas contra la mafia del Tren de Aragua, mencionó que su llegada a la ciudad se debe a una disposición de la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Víctor Torres.

Revoredo comunicó a un medio local que asumirá la responsabilidad de liderar las pesquisas criminales. “ Nos haremos cargo de todas las investigaciones criminales relacionadas a la extorsión, secuestros, sicariato, a toda esta pandemia criminal que viene azotando a las personas de bien en esta zona de La Libertad y Trujillo ”, declaró.

Además, identificó las organizaciones criminales que se propondrá desmantelar. “ La criminalidad no va a ganar, como dice nuestro presidente regional. La criminalidad no va, cueste lo que nos cueste. Johnson (Cruz Silva) ‘Pulpo’ y Jauría no va n”, expresó el coronel.

