Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, se presentó este miércoles 29 de marzo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, sin embargo, guardó silencio por recomendación de la Fiscalía.

“El tema por el que me están citando, es por un tema de colaboración con la Fiscalía y no puedo dar declaraciones a menos que el fiscal me autorice para hablar del tema”, señaló frente a la comisión encargada del Congreso.

El presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura, contestó a ‘El Español’ y le recordó que estaba en la obligación de responder a la interrogantes

“Le recordamos que de acuerdo a la Constitución, su abogado ha debido advertir que la comisión tiene las facultades y preguntas pertinentes para realizar actos de indagación e investigación. En consecuencia, usted tiene la obligación legal de brindar y responder las preguntas de los congresistas”, indicó Ventura.

Al escuchar esto, ‘El Español’ optó por su derecho al silencio. “Me mantengo en silencio”, fue la frase que repitió en todas las preguntas formuladas.

En declaraciones a la prensa, Héctor Ventura señaló que se espera que Procuraduría inicie acciones legales por el desacato a la autoridad por parte de ‘El Español’.

El Español guarda silencio ante Congreso

Ratificó sus declaraciones en medios

En una entrevista a Canal N, Hernández Fernández indicó que reconoció el delito de tráfico de influencias ante Fiscalía y espera adquirir la condición de colaboración eficaz.

“Está en proceso, porque se tiene que corroborar lo que uno dice, no solo es hablar por hablar, se tienen que corroborar las cosas. Es un procedimiento que está en investigación y es un tema reservado [...] Yo estoy aceptando lo del (delito de) tráfico de influencias”, indicó en la entrevista.

No obstante, ante la Comisión de Fiscalización, ‘El Español’ ratificó todos los dichos que brindó en los distintos medios de comunicación donde fue entrevistado.