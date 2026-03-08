Una decisión trascendental “compartirá” el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “la próxima semana”. La entidad decidirá cómo aplicará la valla electoral, tras un vacío legal generado por el Congreso, a los candidatos al Senado.

La norma exige un 5% de votos válidos, a nivel nacional, para integrar tanto la cámara de senadores como de diputados. Sin embargo, existe una disyuntiva en relación a la primera de ellas, pues esta cuenta con dos tipos de elección, una a nivel nacional y otra regional.

En detalle

Al contarse con dos modalidades distintas para elegir al total de miembros de la Cámara de Senadores, el JNE debe decidir si aplica la exigencia del 5% de votos válidos para la elecciones de senadores a nivel nacional y/o regional o, incluso, la sumatoria de ambos.

“El senador tiene dos tipos de elección: a nivel de distrito nacional, es decir, por el voto de todos los peruanos, y por circunscripción, es decir, por región (…) Eso genera una complejidad porque, en algunos casos, se aplica la cifra repartidora, es decir, la forma proporcional; mientras que en otros se aplica lo que obtenga cada senador en cada circunscripción, explicó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a RPP.

La Ley Orgánica de Elecciones, tras su última modificación en enero del 2025, exige el “5% del número legal de miembros y, al menos, el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la respectiva cámara”.

Esto es, siete diputados y 5% de votos válidos; y 3 senadores y el 5% de los votos válidos.

“Lo venimos analizando, no solo a nivel legal sino técnico. Tenemos que modular sobre la base de escenarios cómo es que se aplicaría esta norma, si en base a una interpretación literal o sistemática”, señaló Burneo.

El titular del JNE agregó que se busca una “interpretación que garantice los principios en torno al sistema electoral”.