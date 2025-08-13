La alianza electoral de los partidos políticos que encabezan el exrector de la UNI Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y el exmlnistro del Interior Mariano González (Salvemos al Perú) ha quedado en suspenso.

El trámite ha sido suspendido por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la Resolución N° 000248-2025-DNROP/JNE.

El motivo es que el partido Salvemos al Perú mantiene dos procedimientos administrativos internos en trámite. El primero es la solicitud de inscripción de diversos directivos. El segundo, la modificación de su estatuto.

En el fondo, la disputa es de dos sectores del partido. De un lado se encuentra el personero legal titular Julio César Gamboa y, del otro, el presidente de la agrupación política, Guillermo Suárez.

Suárez y el vocero Jaime Freundt han expresado su rechazo a la inscripción conjunta con Ahora Nación.