El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso realizar una auditoría informática “integral y exhaustiva” al proceso electoral de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El máximo órgano electoral indicó que la medida responde a la “necesidad de elevar los estándares“ de control y verificación de los sistemas informáticos de los comicios del 12 de abril.

Esta revisión contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia electoral, que estará integrado por especialistas en tecnología y ciberseguridad.

El grupo, integrado por al menos cuatro representantes de universidades privadas del Perú, incorporará nuevos investigadores nacionales e internacionales.

Desde las universidades, participarán Juan Salazar Campos, representante de la Universidad San Ignacio de Loyola; Augusto Bernuy Alva, representante de la Universidad de San Martín de Porres; Manuel Alberto Balladares Ramírez, representante de la Universidad de San Martín de Porres y Ronald Cárdenas Krenz, representante de la Universidad de Lima.

El organismo extendió el alcance de esta revisión a la segunda vuelta electoral y a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Contraste

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado para defender la validez de sus sistemas.

El ente electoral informó que encargó una auditoría externa a la empresa M&T International, que se extendió 168 días calendario desde el 13 de noviembre de 2025.

La ONPE afirmó que el dictamen concluyó que sus tres plataformas (STAE, Sistema de Cómputo Electoral y Sistema de Presentación de Resultados) operaban en condiciones “adecuadas” para los comicios.

Asimismo, detalló que las 36 organizaciones políticas participantes fueron convocadas a una sesión informativa en su sede central, pero que solo 22 acudieron a la cita.

Entre los asistentes estuvieron Fuerza Popular, APP, Perú Libre y el FREPAP, pero no Renovación Popular.