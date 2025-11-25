La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un predictamen que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) -registro que permite que los mineros ilegales puedan operar- hasta diciembre de 2027.

Para que la medida sea efectiva, el texto debe aprobarse en el Pleno.

Y si bien el presidente de la República, José Jerí, no está de acuerdo con una ampliación del Reinfo de dos años, no tiene inconvenientes en que la extensión sea hasta por un año.

El presidente José Jerí se mostró a favor de ampliar el Reinfo por un año. (Foto: Presidencia)

SUSTENTO

En entrevista con el periodista Beto Ortiz, el presidente Jerí aseguró estar en contra de lo aprobado por la Comisión de Energía.

“Dos años es mucho, creo que hay un exceso de tiempo”, afirmó.

El mandatario dijo que hay una realidad que no se puede ocultar, porque hay familia que dependen de esa actividad (la minería).

“Tendría que verse (la ampliación) la última vez, de verdad, la última oportunidad, pero no dos años. Un año (de ampliación) me suena razonable”, apuntó.

En ese sentido, recordó que el gobierno anterior (de Dina Boluarte) avanzó con la exclusión de 50 mil mineros informales por diferentes motivos.

“No podemos poner eso automáticamente atrás. El Estado ya avanzó en un camino de excluir y no podemos hacer que todos vuelvan automáticamente”, sostuvo.

Aseguró que en los próximos días, el Poder Ejecutivo hará un planteamiento y enviará la documentación al Congreso. Sin embargo, precisó que el tema deberá ser evaluado antes con el premier Ernesto Álvarez Miranda, así como con el Ministerio de Energía y Minas.

Además, el presidente Jerí explicó que su propuesta es ampliar el Reinfo un año y no seis meses, porque no quiere dejar una situación complicada al próximo gobierno.

“Yo he dicho bien claro que este gobierno de transición va a dejar condiciones cómodas para que el próximo gobierno avance”, indicó en Panamericana.

Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, y Diana Gonzales, de Avanza País. (Foto: Congreso)

POSTURA

La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, consideró que el pronunciamiento del presidente Jerí sobre la ampliación del Reinfo, llega tarde, pues su bancada Somos Perú votó a favor de la extensión por dos años y reincorporar a los 50 mil ilegales.

“Si verdaderamente había una discrepancia o preocupación desde el Ejecutivo, debió expresarse antes. Parece que el gobierno jugara a la escopeta de los dos cañones con el Reinfo”, indicó.

En diálogo con Correo, la parlamentaria de Avanza País dijo que el gobierno no puede lavarse las manos.

“Si el Ejecutivo considera que ampliar el Reinfo por dos años es excesivo, entonces debe asumir un rol político y técnico desde ya”, reclamó.