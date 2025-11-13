Las luchas intestinas por la jefatura del Ministerio Público no tienen cuándo acabar. Cuando se creía que la decisión de un juzgado constitucional que ordenaba reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación era un fallo inesquivable, el fiscal interino Tomás Gálvez se encargó de dar un nuevo giro al caso.

Según Gálvez, Espinoza no será restituida en el cargo hasta que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emita una resolución sobre su caso. Es decir, hasta que se pronuncie y dé validez al documento judicial que pedía que la reposición se concrete dos días después de ser notificada. No obstante, la JNJ no tiene ninguna intención de pronunciarse al respecto.

En espera

Cabe recordar que luego de la decisión judicial, el 11 de noviembre, Espinoza envió una carta a Gálvez solicitando la entrega del cargo. Pero ayer, este aseguró que el pedido carecía de sentido, ya que decidir sobre una eventual reincorporación corresponde exclusivamente a la JNJ.

“Lo que pasa es que la doctora, una vez más, equivoca la interpretación de las normas y las resoluciones judiciales”, expresó en Canal N.

Gálvez consideró que mientras Espinoza no ejerza como fiscal de la Nación no puede decir nada de las gestiones del Ministerios Público. “Es un despropósito y una indebida interpretación del orden jurídico”, agregó sobre el oficio recibido.

Asimismo, recalcó que mientras él ejerza como máximo representante de la entidad, la reincorporación solo se dará cuando la JNJ lo disponga formalmente, esto es, a través de una resolución enviada a la Fiscalía.

“Aún estoy ejerciendo yo y, cuando la Junta lo disponga, de inmediato será reincorporada”, puntualizó.

¿Se pronunciará la JNJ sobre el particular? Todo indica que no. La institución citó Espinoza a rendir su declaración el lunes 17, en el marco de un procedimiento disciplinario que se le sigue, pero esta no acudió.