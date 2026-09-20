Fueron doce los senadores de Juntos por el Perú (JP) los que votaron en contra de la continuidad de Julio Velarde, el último 16 de septiembre, como presidente del Banco Central de la Reserva (BCR).

Se trata de un funcionario con veinte años al frente de la entidad, entre crisis nacionales e internacionales –como la pandemia del Covid-19 o el shock inflacionario del 2021–, cuya gestión mantuvo la estabilidad monetaria y la credibilidad institucional.

Bajo la lupa

Los logros de Velarde contrastan, precisamente, contra el historial de labores que reúne cada uno de los parlamentarios (ver infografía).

De la lista, tres estuvieron implicados en el caso de presunta corrupción denominado “Los Niños”, otros dos están bajo sospecha por su cercanía con Sendero Luminoso o el brazo legal de la organización terrorista Movadef.

Los senadores Silvana Robles, Jaime Quito y Víctor Cutipa, reelectos para este periodo legislativo (antes de Perú Libre), fueron investigados por formar parte de un aparente “brazo congresal” al interior del Congreso 2021-2026. Según la tesis fiscal, en beneficio del entonces presidente Pedro Castillo.

Moisés Chipana e Iber Maraví suman otros cuestionamientos. En el 2017, el entonces ministro Carlos Basombrío (Interior) presentó una investigación, ante el Congreso, que vinculaba a Chipana con el Movadef. Allí se consignó el término “José Moisés CHIPANA CHIPANA – MOVADEF BASE UNMSM”, en el apartado Excarcelados de la OT - SL en la movilización del 1° de mayo del 2009″. El actual diputado, sin embargo, ha negado todo.

Sobre Maraví, atestados policiales de 1980-1981 lo relacionaron a una investigación sobre atentados atribuidos a SL en Ayacucho. Un senderista lo identificó como el cómplice de la terrorista Edith Lagos, según El Comercio. El exministro castillista niega procesos pendientes o sentencias.