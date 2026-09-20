Se puso nervioso cuando los policías de la Divincri llegaron hasta su casa en Sapallanga.

Las imágenes de una cámara de seguridad y la declaración de Miriam (16), quien lo vio irse junto a la Julieta Candy Javier Arias (18), lo delataban.

Poco después, el infractor confesó que mató a su enamorada por temor a que lo denuncie por violación.

Apenas fue detenido, el adolescente de 17 años, dijo que no tenía nada que ver en la muerte, pero lo que no se imaginaba era que los policías tenían el video donde se le ve caminar junto a la víctima hacia el canal de riego, donde Candy fue estrangulada. “Se me pasó la mano. Dijo que me iba a denunciar y le apreté el cuello con mis manos”, es lo que habría revelado a los policías y fiscal de turno.

JUSTICIA

La mañana del viernes en un canal de riego de Miluchaca, Sapallanga, hallaron el cadáver de Candy.

Las cámaras de seguridad de la fábrica de chifles donde trabajaba la joven fueron claves para resolver el feminicidio.

Con las imágenes y testimonios, los detectives de la Divincri Huancayo capturaron al menor que admitió su participación en el crimen. El adolescente contó que estranguló a Julieta luego de que ella le dijera que lo denunciaría por haberla agredido sexualmente.

La jovencita fue asfixiada en pleno acto sexual. Según las pesquisas, ambos tenían una relación hace una semana.

La mañana de ayer, al conocer de la captura del presunto feminicida, Gerardo Javier, Yolanda Arias y otros deudos llegaron a la Divincri para pedir justicia y la pena máxima.