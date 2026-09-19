Las intensas lluvias que soporta el valle del Mantaro, provocaron ayer el colapso del centro de salud de Chupaca, cuyo cielo raso se vino abajo y el agua ingresó como una coladera generando la inundación de diversos servicios.

El personal de salud con escobas y baldes trataba de evitar el ingreso del agua. Mientras que las computadoras y otros equipos fueron cubiertos con plásticos para evitar que se mojen. Para evitar un cortocircuito procedieron a bajar la cuchilla de la energía eléctrica, como informaron en Radio Chupaca.

charcos. Por el acceso del jirón María Flores se observaba todo lleno de agua que quedó empozada ante la falta de desfogue por donde retirar el agua. Los restos del cielo raso quedaron en el suelo. La atención tuvo que ser suspendida por el alto riesgo que sigan cayendo los bloques del techo.

El jefe del centro de salud de Chupaca, respondió a la radio que lo ocurrido fue un hecho imprevisto. Es por ello que suspendieron las consultas externas, además se evacuó al personal por seguridad. Además, se comunicaron los problemas a los técnicos para que se verifiquen los daños, aunque, mañana retomaría la atención, ya que no habría otro lugar donde atender a la población de Chupaca.

Ayer, llamamos a la Diresa Junín, para saber que acciones van a implementar pero nadie contesto, mientras que en el CS quedaba a oscuras. El personal finalmente se retiró del establecimiento de salud.

El Senamhi pronosticó intensas lluvias durante esta semana, razón por la cual pidió asumir medidas preventivas urgentes.