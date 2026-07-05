Ha pasado casi una semana desde que la ONPE concluyó el conteo de actas y confirmó la elección de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú. También han pasado más de 24 horas desde que el JNE proclamó ganadora a la plancha de Fuerza Popular. Desde entonces, el presidente José María Balcázar no ha emitido ninguna felicitación. A ello se suman otros homólogos.

¿Ardidos?

El caso más grave es, sin duda, el del presidente peruano. Al jefe de Estado le puede bastar un mensaje en X o cualquier actividad pública para mostrar su talante y emitir un gesto democrático, pero guarda silencio.

De acuerdo a una versión del programa “Beto a Saber”, en la campaña, Balcázar habría dicho que “sobre mi cadáver” Keiko Fujimori sería presidenta.

Pero la postura de Balcázar es compartida por otros gobernantes de izquierda en América Latina. Por un lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien durante “La Mañanera del Pueblo” del 25 de junio, se refirió a la situación electoral en el Perú.

Además, se refirió al asilo de Betssy Chávez en la embajada de México en Lima, donde permanece a la espera del otorgamiento del salvoconducto, medida que, según indicó Sheinbaum, su gobierno espera que sea concedida. Asimismo, reafirmó su posición a favor de la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Otro caso es el del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien el 8 de junio, tras los comicios de segunda vuelta, dio como ganador a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori. Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú”, expreso desde sus redes sociales.