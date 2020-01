Siete agrupaciones políticas, durante el primero de los tres debates electorales impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), discutieron respecto a distintos proyectos de reforma política, el financiamiento de partidos y la mejora del sistema electoral.

Por el partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), la candidata María Teresa Céspedes Cárdenas propuso que las agrupaciones políticas reporten de manera periódica sus gastos de campaña. Se mostró, en contra, en ese sentido, del financiamiento privado a los partidos políticos y destacó que gracias a las modificaciones en la ley de organizaciones políticas su partido ha logrado “mayor visibilidad” debido a “la franja electoral”.

“Es importante decirle basta a la corrupción, al ingreso de dinero sucio en política y para ello tiene que haber una fiscalización efectiva por parte de los entes electorales”, señaló.

Similar postura tuvo la candidata Cinthia Grace Baquerizo Rojas de Juntos por el Perú, quien consideró que el financiamiento privado a las organizaciones políticas “no puede ir más” debido a que ello condiciona a los parlamentarios a “determinados intereses”. “No se puede comprar a congresistas”, remarcó.

Foto: César Bueno

Por su parte, Miguel Higa, candidato de Avanza País, indicó que de llegar al Legislativo impulsaría la creación de un “Código Electoral” que los partidos deberán respetar. Ello -dijo- permitirá “garantizar la transparencia en todos los procesos electorales” e impedirá el ingreso de dinero ilícito a las campañas.

El candidato de Acción Popular, Luis Alberto Velarde Yañez, aseguró que su partido propondrá la creación de “una ley que reforme la ley de partidos para que los jóvenes puedan ingresar a la política”. Explicó que esta iniciativa se llevará a cabo dotando de mayores recursos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Foto: César Bueno

“El dinero público debe asistir a los partidos políticos. Además necesitamos otro tipo de soporte como mayores recursos para la ONPE para que puedan ayudar a la democracia interna del país, ya que pocos asumen el control de los partidos y dejan fuera a los buenos ciudadanos”, indicó.

La representante del Partido Morado, Zenaida Solís Gutiérrez, afirmó que su organización buscará promover la eliminación de la inmunidad parlamentaria para evitar la impunidad que se genera con esta prerrogativa. Asimismo, se mostró de acuerdo con que “las elecciones parlamentarias se realicen en simultáneo con la segunda vuelta presidencial”.

Foto: César Bueno

“La inmunidad parlamentaria debe ser abolida de manera inmediata y promoveremos acabar con ella cuando lleguemos al Congreso, porque se ha convertido en impunidad y se debe cambiar la ley para que haya un cambio en el año y medio que tendremos de gestión”, afirmó.

A su turno, Cecilia García Rodríguez, candidata de Podemos Perú, indicó que su partido propone la rebaja del sueldo de los legisladores que conformen el próximo Congreso para “renunciar a los privilegios” que tienen los parlamentarios.

“Queremos proponer rebajar los sueldos de los congresistas, porque los que trabajamos 14 horas no tenemos ese tipo de privilegios. Tú que festejaste cuando se cerró el Parlamento, ahora debes ponerte en esa coyuntura, o estás con la corrupción o no, aquí no debemos tener medias tintas”, expresó.

Foto: César Bueno

Finalmente, Doyle Acosta, candidato de Vamos Perú, indicó que de llegar al Parlamento planteará la renovación por tercios en el Legislativo. Explicó que esto permitirá que la ciudadanía evalúe a los parlamentarios sin esperar todo el periodo y consideró que ello le dará mayor legitimidad al Congreso.

“Si [el congresista] no cumple, tendrán que participar los accesitarios en ese periodo y en esa gestión. Es importante ver la producción, la productividad y que verdaderamente se renueve legitimidad”, aseveró.

Foto: César Bueno