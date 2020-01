Durante el primer debate, el candidato al Congreso de Juntos por el Perú, Julio Arbizu, propuso que las procuradurías especializadas gocen de autonomía, y que dejen de ser instancias adjuntas al Ministerio de Justicia.

En ese sentido, dijo que si esas procuradurías ya no estarían dentro del Ejecutivo, se garantizará la defensa del Estado.

“Es absolutamente impertinente que hasta hoy, las procuradurías sigan perteneciendo al espacio del poder político, al Ministerio de Justicia, al Poder Ejecutivo. Las procuradurías especializadas, sobretodo vinculadas al crimen organizado, deben ser absolutamente autónomas, solo así garantizamos una adecuada defensa del Estado”, subrayó el aspirante desde la sede del Centro de Convenciones de Lima ubicado en San Borja.

Luego, el exprocurador anticorrupción indicó que los actos de corrupción tienen semejanza al delito de trata de personas.

“Ustedes me conocen, yo he sido procurador anticorrupción y he luchado durante toda mi vida profesional contra la corrupción, que tiene semejanza con la trata de personas en el sentido que es un delito de crimen organizado”, remarcó. “Estos delitos tienen que ser tratados como tal, y tienen que ser en defensa del Estado, asumidos de forma compleja como es su naturaleza”, agregó el aspirante a las elecciones 2020.