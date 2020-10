El empresario y miembro del partido Avanza País, Carlos Añaños, aseguró este martes que hasta el momento no ha tomado una decisión sobre si participará o no de la plancha presidencial que presentará la agrupación con miras a las próximas Elecciones Generales 2021.

“Todavía no he decidido si voy a estar en la plancha o no, depende de mi familia, yo soy casado, con cuatro niños, tengo que respetar la decisión de la familia, digamos, no quiero ser autócrata”, afirmó en diálogo con Canal N.

El empresario indicó que esto aún está en análisis, pero que la invitación del economista Hernando de Soto -quien llegó a un acuerdo con la agrupación para ser su candidato presidencial- es para “hacer algo” por el Perú.

“Es un tema que todavía nos falta analizar, pero estamos en ello. Espero muy pronto [tener una decisión], pero sí me gustaría resaltar que la invitación de Hernando [de Soto] no es a la plancha o no a la plancha, lo que él me invita es ‘hagamos algo por el Perú’ y lo que me motiva es eso”, sostuvo.

“Para mí no es relevante la plancha, la terna, para mí es relevante después de haber trabajado más de 30 años en el ángulo privado, intentar hacer algo, aportar con un grano de arena para ver un Perú diferente”, agregó.

El sábado 26 de setiembre, el partido político Avanza País confirmó la afiliación del economista Hernando de Soto y el empresario Carlos Añaños. A través de un comunicado, la agrupación les agradeció por sumarse a su esfuerzo “para transformar el país”.