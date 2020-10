César Acuña publicó a través de su cuenta de Twitter que invitó a la ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz para que forme parte de su lista de candidatos del Congreso de la República de cara a las Elecciones Generales del 2021.

A través de su cuenta de Twitter, Acuña aseguró que la extitular del Ministerio Público ayudará a su agrupación a “impulsar un cambio con rumbo”.

“El país necesita de las mejores profesionales para trabajar por una agenda país. En esa línea, Alianza para el Progreso invitó a Gladys Echaíz, exfiscal de la Nación, para sumarse a la lista de candidatos al Congreso. Ella nos ayudará a impulsar un cambio con rumbo”, escribió el fundador de APP.

El país necesita de las mejores profesionales para trabajar por una agenda país. En esa línea, @Peru_APP invitó a Gladys Echaíz, exfiscal de la Nación, para sumarse a la lista de candidatos al Congreso. Ella nos ayudará a impulsar un #CambioConRumbo. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) October 27, 2020

Cabe indicar que Echaíz Ramos fue elegida fiscal de la Nación en 2008 y en 2014 renunció al Ministerio Público al estar en desacuerdo con su elección como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este lunes, el excongresista Daniel Abugattás adelantó que la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, sería precandidata al Congreso de la República por Alianza para el Progreso (APP) en los comicios internos de dicho partido, de cara a las Elecciones Generales del 2021.

En diálogo con Canal N, también mencionó que otra de las precandidatas del partido que lidera César Acuña Peralta en las elecciones internas es Carmen Masías, expresidenta de Devida.

“Sí, he aceptado la invitación de César Acuña. Vamos a participar en una plancha congresal sumamente interesante, que es lo que me ha convencido. Las personas que conozco que están yendo son una bendición para el país y ojalá lleguen e ingresen”, expresó.

“Quiero referirme básicamente a dos personas. Espero no ser infidente. No me han autorizado a decirlo, pero son Carmen Masías y Gladys Echaíz, dos personas que valen un Perú”, añadió.