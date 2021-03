De cara a las Elecciones 2021, el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, catalogó a su contendor electoral de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, como un “peligro público”.

Fue durante el programa de Juliana Oxenford, en ATV, donde el aspirante al sillón presidencial del Partido Morado dijo que López Aliaga quiere un régimen fascista. “Yo creo es peor todavía, esto no es a cerca de Julio Guzmán, o del 3 por ciento (las últimas encuestas); es a cerca de sus hijos, mis hijos y de los peruanos. Este señor es un peligro público”, subrayó.

Julio Guzmán insistió que lo que pretende el candidato de Renovación Popular sería tener un régimen fascista teocrático . “Detrás de esa religiosidad, lo único que hay es un hipócrita que miente a la gente, que ‘cabecea’ al Estado, que hace trampa... que contrata a ‘matones’ para perseguir a periodistas”, señaló en ATV.

A decir de Julio Guzmán, el candidato Rafael López Aliaga presuntamente tendría dinero en Panamá. “Es una persona que dice que quiere la inversión, pero pone su plata en Panamá, dice que quiere un Estado eficiente, pero no paga impuestos, dice que va a proteger a los niños pero protege a pedófilos perversos”, indicó.

“Ahora esto ya no es un tema de un candidato, eso es a cerca de cómo vamos a salir adelante como país. Este señor realmente es un peligro público... Esto ya no es un tema de Julio Guzmán, se trata del país, tengo tres niñas ¿Qué va pasar con un presidente que cuando se violen a las niñas, él va decir que el problema y culpables son las niñas?... ¿Quién le dio los trenes?“, incidió al agregar que si desea “que (López Aliaga) me mande la moto” sobre una eventual denuncia en su contra por estas declaraciones.

López Aliaga: “El aborto no puede ser legalizado en el Perú”

Como se sabe, esta semana, Rafael López Aliaga, se mostró en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y aseveró que dicha práctica no puede ser legalizada en el Perú bajo bajo ninguna circunstancia.

“El aborto es el crimen más abominable que existe en la realidad humana. Es el crimen donde se ataca al niño más desprotegido, está en el vientre de su madre. El aborto no puede ser legalizado en el Perú en ninguna circunstancia”, declaró en Canal N.

