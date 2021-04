Polémica causó la actuación del candidato de Perú Patria Segura, Rafael Santos, durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del pasado miércoles. Sobre el tema, comentó el también aspirante a Palacio, Rafael López Aliaga.

En entrevista para el programa Hígado de Marita, López Aliaga consideró una sorpresa cómo enfrentó el debate Santos, quien cuestionó a Yhony Lescano, Daniel Salaverry y Julio Guzmán innumerables veces.

En ese sentido, negó que haya conversado previamente con él, tal como deslizaron algunas voces. Sobre todo, luego de que el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, calificara a Santos como “el chaleco” de López Aliaga.

“Felizmente apareció un personaje que se llama Santos. Me lo mandó Dios porque esa criatura, yo no tengo trato con él , es menor que yo. Yo venía de Puno, no he coordinado absolutamente nada con Santos. Él hizo la labor de San Miguel Arcángel. Sacó la espada y... “, señaló.

“A los lagartos les daba de alma, yo lo miraba. ¿De dónde ha salido este personaje? No tengo trato con él”, remarcó López Aliaga.

Asimismo, indicó que no se sentía bien de salud durante aquella jornada de intercambio de ideas y ataques. “Me sentía mal, me sentía mal. Mira, si me desmayo, me en público. No te preocupes. No me quedaba agua”, dijo.

López Aliaga continúa en campaña con miras a lo que será la primera vuelta electoral programada para este domingo 11 de abril. Encuestadoras lo ubican entre el segundo y tercer puesto.

