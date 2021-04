En una entrevista para RPP Noticias, el candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, retiró sus declaraciones contra la periodista Mónica Delta y le pidió disculpas públicas.

“ Yo tuve un comentario malo y me rectifico . Yo he pedido disculpas públicas a Mónica Delta. Yo respeto mucho a Mónica, he ido a su programa dos veces. En una entrevista en Arequipa con un influencer me salió una palabra de fotos no se qué”, señaló.

“Lo retiro (el comentario). Es su trabajo estar con el presidente de la república. Yo retiro las palabras. Lo he dicho ya por tercera vez. Le pido disculpas a Mónica y se la puedo dar personalmente también”, añadió.

Esto sucede luego de la conductora de “Punto Final” se pronunciara en sus redes sociales sobre el tema asegurando que actuará en “el ámbito correspondiente”.

López Aliaga sobre Mónica Delta (RPP)

No obstante, el exregidor de la Municipalidad de Lima se ratificó en asegurar que no respeta al canciller Allan Wagner, debido a que participa en el actual gobierno que “sigue las mismas políticas de Vizcarra”.

“Para mí es un desastre (sobre el gobierno actual). Que a mí me tome con un comunicado interfiriendo la campaña electoral, él no tiene ningún derecho. El canciller me parece de quinta, es mi opinión. Está haciendo un trabajo nefasto. Las gestiones que hizo con gente que era amiga de él y no voy a dar nombres son nefastas también. Así no se termina una carrera de diplomático”, aseveró.

