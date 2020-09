El exvicepresidente Máximo San Román anunció este martes que es precandidato a la Presidencia de la República con el Partido Contigo (antes Peruanos por el Kambio), del cual dice ser uno de los fundadores, pese a que en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) no registra militancia activa en dicha organización.

En diálogo con RPP Noticias, el también exasesor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dijo tener “las soluciones concretas para sacar adelante al país de esta crisis” ante la emergencia sanitaria producto del COVID-19.

“Esta vez he aceptado el reto de liderar el partido y he asumido el liderazgo. Me han reconocido como tal y espero que, con el éxito que merece, el Perú necesita elegir a un buen presidente que lo conozca, que sepa la problemática y que tenga principalmente la alternativa de solución”, sostuvo.

“Quiero restablecer en Perú una política verdadera para combatir el hambre, que es el peor flagelo de una sociedad y por hambre mueren. Y para palear el hambre deciden salir de sus casas y no cumplir la cuarentena y nos han convertido en el primer país en el mundo que tiene más muertos por millón de habitantes”, señaló.

San Román indicó que buscará a “las mejores personalidades del país” para integrar su proyecto político y precisó que las únicas condiciones que deben cumplir quienes se sumen son tener “capacidades morales y éticas impecable”.

“Estamos contra el tiempo, estamos convocando a las mejores personalidades del país, prescindiendo de su filiación partidiaria, la única condición es que tenga capacidades morales y éticas impecables, que conozca nuestra realidad, en el campo que le corresponda”, manifestó.

San Román fue vicepresidente del presidente Alberto Fujimori desde el 28 de julio de 1990 hasta el 5 de abril de 1992. Durante el mismo periodo fue senador de la República y presidente de dicha cámara desde su ingreso hasta 26 de julio de 1991. Posteriormente, fue electo parlamentario desde 1995 al año 2000 por el movimiento político Obras.

En 2005 fue candidato a la Primera Vicepresidencia de la República por el partido Restauración Nacional, bajo la candidatura de Humberto Lay Sun. Y nuevamente postuló a dicho cargo por Alianza por el Gran Cambio, liderada por Pedro Pablo Kuczynski, en 2011.