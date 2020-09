Somos Perú aseguró que el comunicado de las bases rechazando la afiliación y una eventual candidatura presidencial de Daniel Salaverry por ese partido fue firmado por personas que no representan a dicha organización política.

A través de un pronunciamiento en su cuenta en Twitter, lamentó que los firmantes del comunicado “hayan sorprendido” a la opinión pública y anunció que tomará acciones legales.

“Somos Perú lamenta que inescrupulosos hayan sorprendido a la opinión pública con un comunicado firmado por personas que no representan al partido y que incluso no son militantes”, señaló.

“Denunciaremos penalmente a quienes usaron nuestro logo e imagen sin autorización”, agregó el partido fundado por el fallecido ex alcalde de Lima Alberto Andrade en la red social.

Como se recuerda, Daniel Salaverry se inscribió como militante de Somos Perú, al cual aspira a representar en las elecciones generales del 2021, como candidato a la presidencia de la República.

En el comunicado las bases de Somos Perú rechazaron la afiliación de Daniel Salaverry como militante de dicho partido y una eventual candidatura presidencial suya, pues consideran que es “favorecida única y exclusivamente” por la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, y su cúpula.

Asimismo, rechazaron que Li Sotelo pretenda convertir a Somos Perú en un “vientre de alquiler” y recordaron que Salaverry ha sido denunciado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.

“Un ex aprista, ex fujimorista, ex Vamos Perú (del procesado por corrupción Juan Sotomayor) no representa los principios y valores de Somos Perú, ni los de su fundador. Alberto Andrade Carmona”, refirieron.

El pronunciamiento está firmado por Nora Bonifaz Carmona, Rocío Andrade Botteri, Policarpo Ccorimanya, Juan Mendoza Guerra, Aurelio Cayao Núñez, Óscar Cáceres Quispe, entre otros dirigentes, militantes y simpatizantes de Somos Perú.