El Mundial 2026 ya se vive con intensidad entre los aficionados al fútbol. Sin embargo, detrás de la emoción de cada partido existen riesgos para la salud que muchas veces pasan desapercibidos. Desde problemas cardiovasculares y fatiga visual hasta sedentarismo, estrés y consumo excesivo de alcohol, los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables para disfrutar del torneo sin consecuencias negativas.

Según el doctor Eduardo Carcausto, médico internista de Sanitas, el Mundial puede convertirse en una oportunidad para compartir con familiares y amigos, siempre que se mantenga un equilibrio entre la pasión deportiva y el bienestar físico y emocional.

1. Cuida tu salud cardiovascular

La tensión y la emoción de los encuentros decisivos pueden provocar aumentos temporales de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, especialmente en personas con hipertensión o antecedentes de enfermedades cardiovasculares.

Los especialistas recomiendan mantener los tratamientos médicos, moderar el consumo de sal y alcohol y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como dolor en el pecho o dificultad para respirar.

2. Evita la fatiga visual

Las largas jornadas frente al televisor, celular o tablet pueden generar sequedad ocular, cansancio visual y alteraciones del sueño.

Para prevenirlo, se recomienda aplicar la regla 20/20/20: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos un objeto ubicado a unos seis metros de distancia.

3. No pases horas sin moverte

Ver varios partidos seguidos suele traducirse en largas horas sentado. El sedentarismo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas metabólicos.

Los expertos sugieren aprovechar los entretiempos para caminar, estirarse o realizar movimientos ligeros que ayuden a activar la circulación.

4. Protege tu salud mental

La euforia de una victoria o la frustración de una derrota pueden generar altos niveles de estrés en algunos aficionados.

Mantener expectativas realistas, continuar con las actividades diarias y evitar que toda la rutina gire alrededor del torneo son medidas recomendadas para preservar el bienestar emocional.

5. Modera el consumo de alcohol

Las celebraciones futboleras suelen estar acompañadas de bebidas alcohólicas. Sin embargo, el consumo excesivo puede aumentar la presión arterial, alterar el sueño y favorecer conductas de riesgo.

Los especialistas recomiendan alternar con agua, evitar beber con el estómago vacío y no conducir bajo los efectos del alcohol.

6. Revisa tus vacunas si viajarás al Mundial

Las personas que planean asistir a partidos en Estados Unidos, México o Canadá deben verificar que tengan completo su esquema de vacunación.

La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el incremento de casos de sarampión en el continente y recomienda estar protegido antes de viajar.

7. Cuidado con las apuestas deportivas

El entusiasmo por el torneo puede incentivar conductas relacionadas con el juego compulsivo.

Los especialistas recomiendan prestar atención a señales de alerta como apostar más dinero del previsto, descuidar responsabilidades o sentir ansiedad cuando no se puede apostar.

La clave está en el equilibrio

El doctor Carcausto recuerda que el Mundial debe ser una experiencia de disfrute y convivencia.

“Más allá de los resultados, el verdadero triunfo es poder disfrutar esta fiesta deportiva sintiéndonos bien física y emocionalmente. Mantener el equilibrio entre la pasión por el fútbol y el cuidado de la salud permitirá vivir esta experiencia de manera plena y positiva”, señaló.