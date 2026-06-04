Cada 4 de junio se conmemora el Día Mundial de la Fertilidad, una fecha orientada a sensibilizar sobre los problemas reproductivos que afectan a millones de personas en todo el mundo y promover el acceso a diagnóstico y tratamiento especializado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará infertilidad en algún momento de su vida. Además, más de 48 millones de parejas y 186 millones de personas enfrentan dificultades para concebir a nivel global.

Especialistas alertan sobre más consultas por infertilidad

En el Perú, especialistas reportan un incremento de consultas relacionadas con problemas de fertilidad, incluso entre parejas jóvenes.

Para Javier García-Ferreyra, embriólogo y director de EmbryoFertility (EFY), uno de los principales desafíos es la falta de información sobre salud reproductiva y la falsa percepción de que la fertilidad se mantiene inalterable con el paso del tiempo.

“Muchas personas creen que la fertilidad se mantiene intacta con los años, cuando en realidad existen diversos factores que pueden afectar la capacidad reproductiva tanto en hombres como en mujeres”, explicó.

El estilo de vida también influye

Los especialistas señalan que factores como el estrés crónico, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol y los malos hábitos de sueño pueden afectar la calidad de los óvulos y espermatozoides.

Asimismo, la contaminación ambiental y otros factores asociados a la vida moderna también son considerados elementos que pueden impactar la salud reproductiva.

De acuerdo con el especialista, el retraso en la decisión de tener hijos constituye otro factor relevante, especialmente después de los 35 años, cuando la fertilidad femenina comienza a disminuir de manera más acelerada.

La infertilidad también afecta a los hombres

Contrario a una percepción extendida, la infertilidad no es exclusivamente un problema femenino.

Los expertos estiman que cerca del 40% de los casos están relacionados con factores masculinos, incluyendo alteraciones en la calidad, cantidad o movilidad de los espermatozoides.

Entre las principales causas identificadas destacan además la endometriosis, trastornos hormonales y la disminución de la reserva ovárica en las mujeres.

La importancia del diagnóstico temprano

Los especialistas recomiendan buscar orientación médica cuando una pareja lleva más de un año intentando lograr un embarazo sin éxito.

Una evaluación oportuna permite detectar posibles problemas reproductivos y acceder a tratamientos especializados que actualmente ofrecen mayores probabilidades de éxito.

Además, remarcan la necesidad de eliminar los estigmas asociados a la infertilidad y fortalecer la educación en salud reproductiva para favorecer decisiones informadas.