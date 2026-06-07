El sangrado de encías durante el cepillado dental suele ser una situación que muchas personas pasan por alto. Sin embargo, los especialistas advierten que este síntoma puede ser una señal temprana de inflamación y enfermedades periodontales que, sin tratamiento oportuno, podrían derivar en la pérdida de piezas dentales.

Vanessa Bermúdez García, directora de Gestión Académica de la carrera de Odontología de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), señala que el sangrado de encías nunca debe considerarse una respuesta normal del organismo.

“El sangrado de encías es un signo clínico importante que indica inflamación, generalmente por la presencia de placa bacteriana. Es vital acudir a un profesional para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados”, explica.

Las señales silenciosas de una enfermedad en las encías

Además del sangrado, existen otros síntomas que pueden advertir sobre problemas periodontales y que muchas veces pasan desapercibidos.

Entre ellos figuran el mal aliento persistente, cambios en el color, tamaño o forma de las encías, acumulación de placa bacteriana y molestias leves al presionar determinadas zonas de la boca.

La especialista señala que identificar estas señales a tiempo permite intervenir antes de que el daño avance hacia estructuras más profundas que sostienen los dientes.

Hábitos cotidianos que perjudican la salud bucal

Algunos hábitos diarios pueden favorecer la aparición de enfermedades en las encías sin que las personas sean conscientes de ello.

Entre los principales factores de riesgo destacan una higiene bucal deficiente, cepillarse durante muy poco tiempo o con demasiada fuerza, utilizar cepillos desgastados o de cerdas muy duras y omitir el uso de hilo dental.

“La mala higiene no significa solamente no cepillarse, sino también hacerlo de manera incorrecta. Muchos pacientes no realizan limpieza interdental y eso favorece la acumulación de bacterias que afectan las encías”, precisa Bermúdez García.

Cuándo buscar atención profesional

La especialista recomienda acudir al odontólogo apenas se detecte sangrado en las encías, incluso si ocurre de manera ocasional.

Explica que este síntoma también puede estar relacionado con cambios hormonales o con el uso de determinados medicamentos, como los anticonceptivos, por lo que una evaluación profesional resulta fundamental para identificar la causa.

Asimismo, advierte que las enfermedades periodontales pueden agravarse por factores como el tabaquismo, enfermedades sistémicas o predisposición individual.

“El desenlace de una enfermedad periodontal no tratada puede ser la pérdida de los dientes afectados”, alerta.

La relación entre las encías y otras enfermedades

La salud bucal también guarda una estrecha relación con la salud general del organismo.

Según la especialista, enfermedades como la diabetes mellitus pueden afectar negativamente las encías y los tejidos de soporte dental.

Además, diversos estudios han asociado la periodontitis con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, debido a que las bacterias presentes en la cavidad oral pueden ingresar al torrente sanguíneo y favorecer procesos inflamatorios.

Prevención y cuidado personalizado

Para prevenir complicaciones, la especialista recomienda realizar controles periódicos con un odontólogo o periodoncista.

Actualmente existen diversas herramientas para el cuidado bucal, entre ellas cepillos especializados, hilos dentales, cepillos interproximales y enjuagues bucales.

“Es indispensable una evaluación especializada que permita identificar qué necesita cada persona para mantener una buena salud bucal”, concluye.