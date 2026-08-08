Dos mujeres que resultaron heridas en el accidente ocurrido en la carretera Cusco-Arequipa fueron trasladadas desde Espinar hasta Arequipa para recibir atención médica. Las unidades de emergencia llegaron a la ciudad aproximadamente a las 10:00 horas de este sábado.

La paciente de mayor gravedad es una mujer de entre 25 y 30 años, quien permanece internada en estado crítico y hasta el momento no ha podido ser identificada. Se encuentra entubada y requiere atención especializada; se encuentra en el Honorio Delgado Espinoza, donde demoró el ingreso a una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ante esta situación, se busca a sus familiares para lograr su identificación y brindarles información sobre su estado de salud.

Se busca a familiares de mujer herida tras accidente en la carretera Cusco-Arequipa. Foto: Hospital Honorio Delgado.

La segunda herida trasladada a Arequipa fue identificada como Allison Pacheco Lovón, de 24 años , quien fue llevada al Hospital Goyeneche. La joven presenta una fractura en la mandíbula, pero se encuentra consciente y permanece bajo atención médica.

Dos pasajeras heridas del accidente en la carretera Cusco-Arequipa llegaron al hospital Honorio Delgado Espinoza. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

TRÁGICO ACCIDENTE

Ambas mujeres resultaron heridas en el accidente registrado durante la madrugada en inmediaciones del puente Pulperas, en Pallpata, provincia de Espinar, donde una miniván de transporte público impactó contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba detenido en la vía.

El accidente dejó, de manera preliminar, nueve personas fallecidas y varios heridos.

FALLECIDOS Y HERIDOS

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron en el acto nueve personas: el conductor del segundo vehículo, Raúl Rómulo Huamaní Enríquez (36), y ocho de sus pasajeros (3 mujeres y 5 varones aún por identificar).

Algunos nombres de los heridos que están en Espinar: Roger Chara Carlos (32), Maribel Challa Urbana (39).

Accidente en la carretera Cusco-Arequipa deja al menos 10 fallecidos y varios heridos. Foto: PNP Carreteras.

Accidente en la carretera Cusco-Arequipa deja al menos 10 fallecidos y varios heridos. Foto: PNP Carreteras.