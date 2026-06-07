Las enfermedades digestivas afectan a cerca del 40% de la población mundial y representan uno de los principales desafíos para los sistemas de salud. En el Perú, una de las amenazas más frecuentes y silenciosas es la infección por Helicobacter pylori, una bacteria que afecta aproximadamente al 45,5% de la población, según estudios realizados en EsSalud.

La preocupación radica en que esta bacteria está estrechamente vinculada al desarrollo de gastritis crónica, úlceras gástricas y duodenales, además de incrementar el riesgo de cáncer gástrico, una de las principales causas de muerte por cáncer en el país.

Una infección silenciosa que puede pasar desapercibida

Helicobacter pylori es considerada la infección bacteriana crónica más común en el mundo. En muchos casos no produce síntomas evidentes, lo que dificulta su detección temprana.

Sin embargo, cuando permanece durante años en el estómago puede provocar inflamación persistente de la mucosa gástrica, favoreciendo la aparición de lesiones precancerosas y aumentando el riesgo de desarrollar cáncer gástrico.

Especialistas advierten que en algunas regiones del país la prevalencia de esta infección puede alcanzar hasta el 80% de la población.

La relación entre Helicobacter pylori y el cáncer gástrico

El cáncer gástrico continúa siendo una de las enfermedades oncológicas más preocupantes en el Perú. De acuerdo con especialistas, ocupa el primer lugar entre las causas de mortalidad por cáncer en la población general y es el segundo tipo de cáncer más frecuente entre los hombres.

Además, investigaciones citadas por expertos señalan que cerca del 89,6% de los pacientes diagnosticados con cáncer gástrico presentaban infección por Helicobacter pylori.

Por ello, la detección y erradicación temprana de la bacteria son consideradas estrategias clave para reducir la incidencia de esta enfermedad.

Diagnóstico temprano y opciones de tratamiento

La Guía de Práctica Clínica de EsSalud recomienda la prueba de aliento como uno de los métodos no invasivos más precisos para detectar la infección en pacientes que no requieren una endoscopía.

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento suele incluir una combinación de antibióticos y medicamentos que reducen la producción de ácido gástrico, con el objetivo de eliminar la bacteria y favorecer la recuperación del tejido afectado.

Los especialistas destacan que la elección del tratamiento depende del historial clínico del paciente y de los patrones de resistencia bacteriana existentes.

La importancia de la prevención y los controles médicos

La comunidad médica insiste en que la prevención y el diagnóstico oportuno son fundamentales para evitar complicaciones futuras.

“Escuchar las señales del cuerpo, acudir a controles médicos y mantener hábitos saludables puede marcar la diferencia frente a enfermedades silenciosas como la infección por Helicobacter pylori”, señaló la doctora Mayra Guerrero, gerente médica de la línea de gastroenterología de Adium Perú.

La especialista agregó que estas acciones contribuyen a reducir el impacto del cáncer gástrico y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Datos clave

El 45,5% de los peruanos presenta infección por Helicobacter pylori.

En algunas regiones del país la prevalencia puede alcanzar el 80%.

La bacteria está asociada a gastritis, úlceras gástricas y cáncer gástrico.

Helicobacter pylori es la infección bacteriana crónica más frecuente en el mundo.

El cáncer gástrico figura entre las principales causas de mortalidad por cáncer en Perú.

La prueba de aliento es uno de los métodos recomendados para su diagnóstico.

El tratamiento incluye antibióticos y medicamentos para reducir la acidez gástrica.