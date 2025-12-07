Pese a que el Poder Judicial dispuso la suspensión provisional de las elecciones internas del partido Ahora Nación, la organización política llevó adelante su jornada de votación mediante delegados. Según Pablo Hartill, un vocero de la ONPE, la entidad continúa operando con normalidad y según lo programado para las primarias, dado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha emitido hasta el momento ningún pronunciamiento.

“Para este proceso electoral todo se desarrolla con total normalidad, porque la información no ha cambiado. La elección para ONPE sigue en pie tal cual estaba programada”, explicó Hartill en Radio Exitosa.

ODPE Cusco confirma ausencia de notificación judicial

Por otro lado, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cusco, Wilson Chirinos, aseguró que ninguna entidad electoral ha sido notificada sobre la decisión judicial, por lo que Ahora Nación participa de la jornada en igualdad de condiciones que el resto de organizaciones políticas.

“Hasta el momento no hemos recibido comunicación oficial sobre la suspensión. La agrupación continúa en el proceso con normalidad”, indicó.

El titular de la ODPE de Cusco agregó que, una vez concluidas las elecciones internas, las instituciones involucradas deberán evaluar las medidas que correspondan si finalmente llega una notificación formal del JNE o del Poder Judicial.

¿Qué dijo el vocero de Ahora Nación sobre la suspensión ordenada por el PJ?

Por su parte, Carlo Magno Salcedo, sostuvo que la resolución judicial no tendría efectos reales sobre el proceso interno, debido a que el acto que se busca suspender ya fue ejecutado. En ese sentido, indicó que sin una notificación formal, la medida sería inaplicable en la práctica.

“Si nos ceñimos a lo que ha trascendido, el juez estaría ordenando suspender una elección que ya ocurrió hace una semana. Eso es un imposible jurídico”, afirmó en RPP.