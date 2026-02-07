El candidato presidencial Carlos Álvarez anunció que seguirá en la carrera electoral luego de la polémica por el uso del presupuesto de la franja electoral por parte de País para Todos, partido por el que postula.

El pronunciamiento fue realizado mediante un video difundido la noche de este viernes 6 de febrero en sus redes sociales, en el que explicó las razones de su malestar y las condiciones que planteó a la dirigencia para mantenerse en carrera.

Carlos Álvarez señaló que tomó conocimiento de que recursos de la franja electoral fueron destinados a un medio de comunicación de escaso alcance nacional, sin que ello le fuera informado ni contara con su participación. Remarcó que se trata de dinero público y expresó su indignación por lo que consideró un uso inadecuado de esos fondos, motivo por el cual exigió explicaciones claras sobre la distribución del presupuesto.

El candidato indicó que condicionó su continuidad a la separación de los responsables del manejo de la franja y al desistimiento total del uso de este mecanismo.

Carlos Álvarez agregó que sostuvo reuniones con la dirigencia del partido, acompañado por Julia Príncipe, y que tras varias horas de diálogo se retomaron las conversaciones hasta alcanzar las decisiones que permitieron su permanencia en la campaña presidencial.

#LoÚltimo El candidato presidencial Carlos Álvarez anunció que continuará en campaña tras cuestionar uso del presupuesto de la franja electoral por parte de su partido País para Todos



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/hEzCGGw8rD — Canal N (@canalN_) February 7, 2026

Video: Canal N