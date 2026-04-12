El candidato de País para Todos, Carlos Álvarez, se convirtió en el primer candidato en votar en las Elecciones 2026, pese a que su mesa de sufragio fue habilitada recién a las 8:56 a. m., luego de cerca de dos horas de retraso.

Según información de ATV, el colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro, la mesa 47-738 registró inconvenientes en el sistema digital que utilizan los miembros de mesa para verificar el material recibido.

Álvarez llegó con resguardo policial y se ubicó en la fila como cualquier ciudadano, ocupando el décimo lugar.