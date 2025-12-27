Carlos Espá, candidato presidencial del partido Sí Creo, emitió un mensaje público para explicar su decisión de incorporar al congresista Jorge Montoya en el puesto número 5 de la lista al Senado. El pronunciamiento se produjo luego de que grupos de ciudadanos en Tacna manifestaran su desacuerdo borrando propaganda del partido.​

En su mensaje difundido por redes sociales, el periodista apeló a sus simpatizantes y pidió confianza en su proyecto político.

“Ustedes saben que lo nuestro es la transparencia. No queremos políticos en la sombra ni personas que nos ayuden fuera del ojo público. No le cerramos la puerta a nadie”, declaró.​

Estrategia de seguridad nacional

El aspirante a la presidencia, aseguró que la incorporación de figuras políticas a su movimiento como parte de una estrategia para recuperar la autoridad frente al crimen organizado. Su discurso electoral se centra en propuestas de “mano dura contra organizaciones criminales” y el uso de las Fuerzas Armadas para la pacificación del país.​

El candidato enfatizó su compromiso con medidas firmes en materia de seguridad, un tema prioritario para amplios sectores del electorado que demandan acciones contundentes ante el avance de la criminalidad.​

Respuesta a críticos

Por otra parte, se dirigió directamente a quienes cuestionan su estrategia.

“A los que nos vienen insultando hace dos años, no solamente en la última semana, no vamos a tapar el sol con un dedo. A esos odiadores les decimos que nuestras intenciones son buenas y nuestra voluntad es firme”, sostuvo Espá.

El líder de Sí Creo buscó tranquilizar a quienes lo han acompañado durante el proceso electoral, pidiendo que “confíen en nuestro compromiso con el Perú”. La incorporación de políticos experimentados responde, según su pronunciamiento, a la necesidad de construir un equipo capaz de enfrentar los desafíos de gobernabilidad que requiere el país.