Si bien a las 23:59 horas de ayer venció el plazo para solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la inscripción de alianzas electorales, el número definitivo de coaliciones aptas para participar en los comicios generales de abril de 2026 recién se conocerá el primero de setiembre.

Ello porque la máxima autoridad electoral (JNE) tiene como plazo hasta el primero del mes siguiente para resolver observaciones y posibles tachas que pueden presentarse contra estas solicitudes de alianza.

Ayer, hasta el cierre de esta edición, se presentaron cuatro pedidos de alianza (una fue observada pero tiene plazo para subsanarla), que se suman a la primera presentada en días previos. En total, hay cinco solicitudes de alianza.

CANDIDATOS

Las cinco posibles uniones involucran a 11 de las 43 agrupaciones políticas aptas para intervenir en los comicios del próximo año. Las 32 restantes no conformarían ninguna coalición.

De este modo, existe la posibilidad de que en abril de 2026 puedan presentarse hasta 37 candidatos presidenciales,32 de los partidos que se presentarían en solitario y cinco de las alianzas.

Según la legislación electoral, los partidos aptos pueden o no presentar candidatos presidenciales. Sin embargo, deben tener candidatos al Congreso (para diputados y senadores), ya que de no hacerlo perderían su inscripción.

LAS ALIANZAS

La primera solicitud de alianza electoral fue presentada por el PPC, Unidas y Paz, y Peruanos Unidos¡SomosLibres! El eventual candidato de esta coalición sería el líder de Unidad y Paz, y actual congresista Roberto Chiabra.

Las tres agrupaciones conformarán la alianza “Unidad Nacional”, denominación que el PPC ya utilizó en las elecciones de 2016 cuando se unió con el Partido Aprista Peruano.

Ayer se presentaron otras cuatro solicitudes de alianza, una de ellas, la de Fuerza Moderna y Batalla Perú, que conformarán la alianza “Fuerza y Libertad”. La eventual candidata presidencial sería Fiorella Molinelli (Fuerza Moderna), exministra de Desarrollo e Inclusión Social y expresidenta de EsSalud.

Molinelli indicó que las candidaturas a las dos vicepresidencias corresponderá a Batalla Perú, que lidera el gobernador regional de Junín, Sózimo Cárdenas.

La otra alianza corresponde a las agrupaciones de izquierda Nuevo Perú Por el Buen Vivir (de Verónika Mendoza) y Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo.

Postularían al sociólogo puneño Vicente Alanoca.

La cuarta unión es la de Primero la Gente, cuyo rostro visible es Miguel del Castillo, y el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE), que dieron forma al “Frente de Trabajadores y Emprendedores”.

Marco Antonio Zevallos, personero legal de Primero la Gente, sostuvo que buscan ser una alternativa al país para salir del “escenario dantesco” creado por un “gobierno deslegitimado”.

El pedido para una quinta coalición fue presentado por Ahora Nación, liderado por el exrector de la UNI Alfonso López-Chau, y Salvemos al Perú (en el que milita Mariano González), que conformarán la alianza “Ahora Nación”.

Sin embargo, este pedido fue observado por el JNE que concedió como plazo hasta el 5 de agosto para que las agrupaciones subsanen los reparos.

En tanto, las cuatro primeras solicitudes de inscripción de alianzas han sido derivadas a la DNROP del JNE para la evaluación correspondiente

LAZOS

Al respecto, el exministro de Justicia y especialista en legislación electoral, José Tello, sostuvo que las solicitudes de conformación de alianzas electorales que se presentaron hasta ayer ante el JNE deberán superar un periodo de observaciones y tachas para ser reconocidas e inscritas como tales.

Manifestó que con ese propósito, el JNE dispone de un plazo de 30 días que concluye el primero de setiembre.

Sin embargo, consideró que este plazo es corto pues pueden surgir personas que quieran extorsionar a los partidos que integran la alianza. “Eso ha ocurrido y puede ocurrir”, advirtió Tello.

Añadió que si se conforman cinco alianzas, pueden quedar expeditas la presentación de 37 candidaturas presidenciales y varios miles de aspirantes congresales. En este último caso, para las elecciones de diputados, senadores y el Parlamento Andino.

“(Los partidos y alianzas) pueden presentarse o no a cualquiera de las tres elecciones, pero si no se presentan a la congresal pierden la inscripción. Pueden no presentar candidato presidencial o al Parlamento Andino, pero sí al Congreso”, subrayó.