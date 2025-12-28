El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición de la ciudadanía una herramienta digital que permite conocer en detalle qué proponen los 36 partidos políticos que competirán en las próximas elecciones de 2026. La plataforma busca promover un voto informado mediante el acceso transparente a los planes de gobierno.

¿Es gratuito?

La Plataforma Electoral del JNE centraliza los documentos oficiales que cada organización política presentó como parte de su inscripción. Estos planes detallan la visión de país que propone cada candidatura, así como sus objetivos estratégicos para los próximos cinco años de gobierno.

Los ciudadanos pueden consultar sin costo alguno las estrategias que cada partido plantea en áreas como desarrollo económico, políticas sociales, reforma institucional y protección ambiental. La información está organizada para facilitar la comparación entre diferentes propuestas.

Pasos para consultar los planes de gobierno

Ingresar al portal oficial del JNE y acceder a la Plataforma Electoral

Verificar que esté seleccionada la opción “Elecciones Generales 2026”

Elegir el filtro “Presidencial” para visualizar únicamente candidaturas a la presidencia

Seleccionar el partido político que se desea consultar

Completar la verificación de seguridad “No soy un robot”

Hacer clic en el botón “Buscar” para mostrar resultados

Ubicar el botón “PDF PLAN” con el tamaño del archivo indicado

Abrir el documento para lectura en línea o descargarlo usando el botón en la esquina superior derecha

Cada documento oficial presenta la propuesta integral del partido para el periodo presidencial 2026-2031. Los planes están estructurados en cuatro dimensiones principales: social, económica, institucional y ambiental.

Entre los temas que desarrollan figuran políticas de salud pública, reforma educativa, infraestructura nacional, seguridad ciudadana, generación de empleo y gestión de recursos naturales. Esta información permite a los electores evaluar la viabilidad y coherencia de cada propuesta.