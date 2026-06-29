Una investigación periodística reveló que, entre 2022 y 2025, el Congreso transfirió más de S/2,6 millones a los partidos Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP) mediante descuentos aplicados a las remuneraciones de trabajadores afiliados a dichas organizaciones políticas.

De acuerdo a los registros financieros obtenidos por la Unidad de Investigación de Latina Noticias, los recursos fueron canalizados a través de cheques, transferencias y órdenes de pago emitidos por el Parlamento.

El mecanismo consistía en descontar los denominados “aportes voluntarios” directamente de la planilla de los trabajadores, para luego transferir el dinero a las cuentas de los partidos, sin que los fondos pasaran por los beneficiarios.

La investigación también advierte que el número de trabajadores del Congreso aumentó de 3.199 en 2021 a 3.925 en mayo de 2026. Especialistas consultados señalaron que este incremento habría permitido ampliar la base de aportantes, incrementando los ingresos de las organizaciones políticas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que este tipo de descuentos no está contemplado en la normativa vigente, ya que las retenciones sobre planillas estatales solo pueden realizarse en los casos autorizados por ley, por cuotas sindicales o por mandato judicial. En ese sentido, se cuestiona el uso del aparato administrativo del Congreso para recaudar fondos destinados a partidos políticos.

Según el reportaje difundida por “Punto Final”, Fuerza Popular fue la organización que recibió el mayor monto, con S/1 millón 333 mil entre 2022 y 2025. Le siguieron Perú Libre, con S/834.357, y Alianza para el Progreso (APP), con S/459 mil. En el caso de APP, los cheques eran cobrados por su tesorero nacional, Luis Ricardo Mateo Alcarraz, quien posteriormente los depositaba en las cuentas del partido.

El Departamento de Finanzas del Congreso confirmó que los documentos revisados corresponden a descuentos efectuados sobre las planillas de remuneraciones, según el dominical. No obstante, hasta el momento los partidos involucrados no han emitido una respuesta oficial sobre los hallazgos de la investigación.