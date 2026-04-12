El presidente José María Balcázar se pronunció sobre el desarrollo de las elecciones generales y exhortó a la ciudadanía a acudir a votar con tranquilidad.

En entrevista con RPP, aseguró que la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y los organismos del sistema de justicia, junto a observadores internacionales, garantizan la seguridad y transparencia del proceso.

El mandatario destacó la importancia de una alta participación ciudadana para fortalecer la democracia y otorgar legitimidad a las autoridades electas. En ese sentido, instó a los votantes a elegir con responsabilidad, advirtiendo que luego no deben quejarse de la representación parlamentaria resultante.

“Allí está el tema, en que podamos elegir bien y no nos quejemos después cuando la representación parlamentaria, que en este caso se va a incrementar un poco, porque vamos a tener más senadores que representarían ciertamente a la voluntad popular, aunque hubiese sido ideal que se mejorase el sistema de representación nacional”, subrayó.

Asimismo, subrayó que, aunque el sistema de representación podría mejorarse, el proceso en curso debe desarrollarse con normalidad y sin cuestionamientos infundados. Reiteró que las condiciones están dadas para unas elecciones limpias y sin interferencias.

Finalmente, Balcázar pidió a los candidatos respetar los resultados y evitar magnificar incidentes menores. Llamó a mantener una actitud responsable y promover el diálogo, dejando de lado divisiones políticas, con el objetivo de contribuir a la estabilidad y el desarrollo del país.