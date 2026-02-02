El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó los plazos que deben cumplir los ciudadanos que deseen postular a cargos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), conforme a lo dispuesto en la Resolución N.° 0746-2025-JNE.

Estas disposiciones incluyen fechas límite para la presentación de renuncias, licencias sin goce de haber y pases al retiro, según el cargo o función que desempeñen los aspirantes.

En el caso de las renuncias, los altos funcionarios del Estado deberán presentarlas ante su entidad hasta el 7 de abril y remitir el cargo respectivo al JNE como máximo el 14 de abril.

En tanto, los alcaldes que postulen a gobiernos regionales deberán renunciar ante su concejo municipal hasta el 6 de abril y enviar el cargo de la renuncia al JNE a más tardar el 14 de abril.

Respecto a las licencias sin goce de haber, el JNE precisó que gerentes y directores regionales, gerentes generales municipales, prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores tienen plazo hasta el 8 de junio para solicitarlas.

Asimismo, los funcionarios que administran fondos públicos y los trabajadores de empresas del Estado deberán pedir licencia hasta el 16 de junio, fecha que también rige para el pase al retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que deseen participar como candidatos.