El presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú (Confiep), Jorge Zapata, cuestionó el desarrollo del actual proceso electoral al considerar que evidencia “un deterioro en las instituciones” del país.

En declaraciones a RPP, Jorge Zapata expresó preocupación por las fallas registradas en los comicios. Incidió en que los problemas logísticos y las presuntas irregularidades durante las elecciones han generado un clima de desconfianza.

En particular, afirmó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó un proceso “deficiente”, lo que habría afectado la credibilidad de los resultados.

Asimismo, indicó que estas deficiencias no solo generan incertidumbre, sino que también podrían haber perjudicado a uno de los candidatos, lo que -según dijo- deja un “manto de duda” sobre la transparencia del proceso electoral.

El titular de la Confiep también advirtió que los resultados reflejan una marcada división en el país, con diferencias significativas en las preferencias electorales entre Lima y las regiones, así como entre la costa y la sierra.

Frente a este escenario, Jorge Zapata enfatizó la necesidad de promover el diálogo y comprender las distintas realidades del país, con el objetivo de reducir la polarización.

En ese sentido, el dirigente gremial instó a buscar consensos y puntos de encuentro que permitan construir acuerdos y fortalecer la cohesión nacional.