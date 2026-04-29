Un equipo del Ministerio Público realizó una diligencia de exhibición de documentos en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el Cercado de Lima, como parte de la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones durante las Elecciones Generales del 12 de abril.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, con apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, con el objetivo de recabar información sobre contratos suscritos entre la ONPE y empresas proveedoras vinculadas al proceso electoral.

Las pesquisas se centran en la contratación de la empresa Galaga S.A.C., responsable del despliegue del material electoral, cuyo servicio fue cuestionado tras registrarse fallas logísticas que obligaron a extender la jornada de votación en algunas zonas.

En este contexto, la Fiscalía solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como para otros implicados, entre ellos José Samamé, mientras se determina la existencia de posibles irregularidades en los procesos de contratación.

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia informó que se ha designado un funcionario de enlace dentro de la ONPE para facilitar el acceso a la información y realizar un barrido de datos en todas las áreas de la institución, a fin de esclarecer los hechos investigados.

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diligencia de exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la @ONPE_oficial y otros proveedores de servicios vinculados a las elecciones generales del… pic.twitter.com/aW6KoEACmZ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 29, 2026