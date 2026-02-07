A través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026 son responsables de elegir los medios y espacios donde se difunden sus mensajes dentro de la franja electoral.

Precisó que este mecanismo constituye una modalidad de financiamiento público indirecto vigente desde 2021 y que su rol se limita a regular, gestionar y contratar con los medios seleccionados por las organizaciones políticas, conforme a la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas.

El organismo electoral explicó que la franja electoral fue creada para reducir las desigualdades en el acceso a la propaganda política, garantizando condiciones más equitativas para la difusión de propuestas.

Recordó que el marco legal fue modificado en 2020, en aplicación del artículo 35 de la Constitución, y que posteriores cambios incorporaron a los medios digitales y redes sociales. La distribución de los recursos varía según el tipo de medio: en plataformas digitales se asigna de manera equitativa, mientras que en radio y televisión el reparto es 50 % igualitario y 50 % proporcional a la representación congresal previa.

Para los comicios de 2026, la ONPE señaló que se han distribuido fondos a 38 partidos políticos, los cuales seleccionan sus espacios a través de la plataforma CLARIDAD, que contiene un catálogo de medios habilitados para contratar con el Estado.

La entidad enfatizó que los partidos son responsables de la selección de los espacios y de la producción de los spots, mientras que la ONPE únicamente ejecuta estas decisiones mediante contratos con los medios, reafirmando su compromiso de actuar dentro del marco legal y facilitar la difusión de propuestas electorales.