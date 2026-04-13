Con una jornada electoral convulsionada por incidencias en diferentes regiones del país, el Gobierno peruano pidió serenidad, respeto y confianza en las instituciones involucradas.

A través de un comunicado oficial emitido este domingo 12 de abril, la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros reafirmaron el compromiso del Ejecutivo con la institucionalidad democrática.

Además, destacaron el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada.

Además, el Gobierno reconoció la existencia de incidencias, pero recordó que la organización y conducción del proceso electoral corresponde constitucionalmente a los organismos electorales.

“El Gobierno hace un llamado a la serenidad, al respeto y a la responsabilidad de todos los actores políticos, sociales y a la ciudadanía”, refiere el comunicado.