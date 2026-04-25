La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este 25 de abril vence el plazo para la inscripción en el Registro de Proveedores de Medios de Comunicación y Medios Digitales que participarán en la franja electoral de la Segunda Elección Presidencial 2026.

La franja electoral es un espacio de propaganda política financiado por el Estado y administrado por la ONPE, cuyo objetivo es garantizar que los partidos y alianzas puedan difundir sus propuestas en condiciones equitativas y bajo supervisión.

Este mecanismo constituye una forma de financiamiento público indirecto vigente desde 2021, orientado a reducir las brechas en el acceso a medios de comunicación, que anteriormente dependía de la capacidad económica de cada organización política.

El marco legal de la franja electoral se sustenta en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Organizaciones Políticas, que establecen que la propaganda electoral en radio y televisión debe realizarse mediante este sistema. La ONPE es la entidad encargada de su regulación y ejecución.

📢 ¡Último día!



Hoy, 25 de abril, se cierra la inscripción al Registro de Proveedores de Medios de Comunicación y Medios Digitales (redes sociales) para la #FranjaElectoral correspondiente a la Segunda Elección Presidencial 2026.#SEP2026 pic.twitter.com/RLGRK6wBez — ONPE (@ONPE_oficial) April 25, 2026

Asimismo, las modificaciones normativas han permitido incluir a los medios digitales, como redes sociales, dentro de la franja electoral, ampliando las plataformas disponibles para la difusión de contenidos durante la campaña.