El Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este viernes 20 de marzo vence el plazo para que candidatos y organizaciones políticas presenten su primer informe de aportes, ingresos y gastos de campaña correspondiente a las Elecciones Generales 2026.

El reporte debe incluir información financiera del periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2025 y el 13 de marzo de 2026, debidamente sustentada con comprobantes de pago. La obligación alcanza a todos los candidatos inscritos, incluso a aquellos que ya no continúan en la contienda por renuncia, exclusión o tacha.

La presentación del informe puede realizarse de forma virtual a través de la plataforma Claridad o de manera presencial en las oficinas de la ONPE, cuyo horario fue ampliado hasta las 11:59 p.m. para esta fecha límite.