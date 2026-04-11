En el marco de las Elecciones Generales 2026, este 12 de abril se instalará la Sala Situacional por la Integridad de la Información Electoral, una iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Unión Europea, AECID y la cooperación canadiense.

Su objetivo es garantizar un entorno informativo confiable durante la jornada electoral.

Este espacio surge como respuesta al avance de la desinformación en redes sociales y a la difusión de contenidos maliciosos que pueden afectar la confianza ciudadana. La iniciativa articula esfuerzos con los organismos del sistema electoral -JNE, ONPE y Reniec-, así como con universidades y la red de medios Ama Llulla.

La sala operará de forma ininterrumpida durante 24 horas, monitoreando contenidos digitales mediante la herramienta eMonitor+ , que utiliza inteligencia artificial para detectar riesgos informativos. A partir de ello, se generarán reportes y alertas que permitirán a las autoridades responder de manera oportuna ante posibles casos de desinformación.

Cuando se identifiquen narrativas falsas , estas serán derivadas a la red Ama Llulla, integrada por 26 medios en 14 regiones, encargada de verificar información vinculada al proceso electoral.

En esta iniciativa participarán más de 50 monitores y analistas de siete universidades, junto con especialistas del PNUD y del Instituto de Analítica Pulso de la PUCP, consolidando un esfuerzo académico y técnico orientado a proteger la transparencia, el debate público y la confianza en el proceso democrático.