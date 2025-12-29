El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 confirmó la inscripción oficial de la fórmula presidencial de Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, tras superar el periodo legal para la presentación de tachas.

Este plazo, que dura tres días desde la admisión de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos, permite a cualquier ciudadano presentar una tacha fundamentada en supuestas infracciones a los requisitos electorales establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones o la Ley de Organizaciones Políticas.

“Inscribir la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, para las Elecciones Generales 2026 presentada por don Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular, en el marco de las Elecciones Generales 2026”, comunicó la entidad.

No obstante, la fórmula presidencial de Fuerza Popular enfrenta dificultades con la inscripción de su lista de candidatos a la Cámara de Diputados, la cual fue declarada inadmisible por el JEE debido a errores en el sistema. Diethel Columbus, representante del partido, señaló que se trató de un error técnico.

“No hay ninguna omisión, se ha presentado la declaración jurada, pero lamentablemente en el caso de esta declaración jurada de consentimiento informado y reparación civil, que es un solo formato, lo que nos ha informado el personero legal es que hubo una especia de loop en el sistema que cuando se ha cargado la información en el sistema, simplemente no la registró“, detalló.

36 fórmulas presidenciales inscritas y más de 1700 listas registradas

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, informó que un total de 36 fórmulas presidenciales han sido inscritas oficialmente, junto con más de 1700 listas para postulaciones al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Según explicó, la mayoría de las organizaciones políticas completaron sus trámites mediante la plataforma digital DECLARA+, que permite registrar candidatos, planes de gobierno y declaraciones juradas de hoja de vida.

“Tenemos también 36 fórmulas presidenciales que han sido registradas en Declara +, un sistema que ha sido mejorado, muy amigable y que permite ingresar toda la documentación para ingresar la solicitud de candidatos”, señaló Clavijo.

Aunque la mayoría utilizó la vía digital, algunas agrupaciones entregaron documentos de forma presencial en los Jurados Electorales Especiales, como en Callao, Huaura, Lima Centro 1 y 2, y Coronel Portillo.