El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó este 15 de enero una audiencia pública para evaluar seis expedientes de apelación relacionados con la inscripción de listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026.

Entre los casos revisados figuraron tres vinculados a candidaturas presidenciales de los partidos Perú Primero y Renovación Popular, los cuales quedaron al voto. El JNE actúa como última instancia frente a las decisiones adoptadas por los Jurados Electorales Especiales.

Perú Primero

En el caso de Perú Primero, se analizó la apelación sobre la candidatura presidencial de Mario Vizcarra Cornejo , cuestionada por tachas basadas en una condena previa por el delito de peculado.

La defensa alegó que el candidato cuenta con rehabilitación vigente y que impedir su postulación vulneraría sus derechos políticos, mientras que los promotores de la tacha sostuvieron que la Ley Orgánica de Elecciones impide postular a personas condenadas por delitos dolosos, aun cuando hayan sido rehabilitadas. El expediente quedó pendiente de decisión.

En los exteriores de sede del JNE, se observaron a militantes de Perú Primero quienes se mostraron en contra de la tacha contra la candidatura de Mario Vizcarra.

Renovación Popular

Respecto a Renovación Popular, el Pleno del JNE evaluó dos apelaciones relacionadas con la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, en las que se denunciaron presuntas irregularidades en la democracia interna durante las elecciones primarias.

La defensa del partido aseguró que el proceso se ajustó a la normativa vigente y a las disposiciones de la ONPE. Concluida la audiencia, los magistrados pasaron a sesión privada para deliberar y emitir los pronunciamientos finales.