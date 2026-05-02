El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, con el objetivo de reforzar la transparencia y confiabilidad de los resultados.

La medida contará con el acompañamiento de un comité académico integrado por expertos nacionales e internacionales.

A través de un comunicado, el organismo electoral señaló que esta acción busca elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, garantizando que cada etapa del procesamiento electoral sea validada bajo criterios técnicos independientes y rigurosos.

El JNE precisó que la auditoría será supervisada por el Comité Académico de Expertos y de Apoyo en Materia Electoral, conformado por profesionales externos sin vínculo institucional con la entidad, lo que asegura la emisión de opiniones objetivas y sustentadas en evidencia técnica.

Asimismo, se informó que se promoverá la participación de especialistas en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas mediante mecanismos de cooperación institucional, con el fin de garantizar una revisión imparcial alineada a estándares internacionales.

El organismo también indicó que este comité continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta presidencial y en las elecciones regionales y municipales previstas para octubre. Con ello, el JNE reafirmó su compromiso de garantizar procesos electorales íntegros, auditables y confiables para la ciudadanía.

#JNEInforma | El JNE ha dispuesto la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta de las #EG2026, como una acción concreta para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales. pic.twitter.com/rUCDuNSb9J — JNE Perú (@JNE_Peru) May 2, 2026