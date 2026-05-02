El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, con el objetivo de reforzar la transparencia y confiabilidad de los resultados.
La medida contará con el acompañamiento de un comité académico integrado por expertos nacionales e internacionales.
A través de un comunicado, el organismo electoral señaló que esta acción busca elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, garantizando que cada etapa del procesamiento electoral sea validada bajo criterios técnicos independientes y rigurosos.
El JNE precisó que la auditoría será supervisada por el Comité Académico de Expertos y de Apoyo en Materia Electoral, conformado por profesionales externos sin vínculo institucional con la entidad, lo que asegura la emisión de opiniones objetivas y sustentadas en evidencia técnica.
Asimismo, se informó que se promoverá la participación de especialistas en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas mediante mecanismos de cooperación institucional, con el fin de garantizar una revisión imparcial alineada a estándares internacionales.
El organismo también indicó que este comité continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta presidencial y en las elecciones regionales y municipales previstas para octubre. Con ello, el JNE reafirmó su compromiso de garantizar procesos electorales íntegros, auditables y confiables para la ciudadanía.