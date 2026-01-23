El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que la publicación y difusión de encuestas electorales solo está permitida hasta el domingo previo a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. El organismo advirtió que cualquier incumplimiento de esta restricción será sancionado con multas que pueden alcanzar los 550 mil soles.

Según lo establecido en la Resolución N.° 0107-2025-JNE, queda prohibida la difusión de encuestas, simulacros de votación o sondeos de opinión una vez vencido ese plazo. La medida alcanza a todos los canales de difusión, incluyendo prensa escrita, radio, televisión, portales digitales y redes sociales.

Multas de hasta 100 UIT

El JNE precisó que las sanciones económicas por infringir esta norma oscilan entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a montos que van desde 55 mil hasta 550 mil soles.

El valor de la multa será determinado en función de dos criterios principales: la cercanía de la publicación al día de votación y el alcance que haya tenido la difusión del contenido, bajo principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Suspensiones y cancelaciones para encuestadoras

Además de las multas, el organismo electoral contempla medidas administrativas adicionales contra las encuestadoras que incumplan la normativa. En caso de que una empresa publique encuestas sin consignar información obligatoria como la ficha técnica, el cuestionario, el informe del estudio o los resultados completos podrá ser suspendida por 20 días calendario.

Si se detectan inconsistencias o información falsa entre lo difundido y lo presentado ante el Jurado Electoral Especial, la suspensión se ampliará a 60 días. En situaciones de reincidencia, se aplicará la cancelación definitiva del registro.

El JNE también advirtió que si una encuestadora difunde estudios cuando su registro se encuentra suspendido, se procederá directamente a la cancelación de su inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE). Esta misma sanción se aplicará si la falta se repite dentro del mismo proceso electoral.

Finalmente, el organismo recordó que el Registro Electoral de Encuestadoras se encuentra disponible en su página web oficial. En dicho portal, la ciudadanía puede consultar la lista de encuestadoras habilitadas, aquellas que han sido sancionadas y las que difunden encuestas sin estar debidamente registradas.

Con esta advertencia, el JNE busca garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar que la difusión irregular de encuestas influya indebidamente en la decisión de los electores en la recta final de la campaña.