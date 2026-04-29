La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la convocatoria a un concurso público de méritos para seleccionar y nombrar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras confirmarse la vacancia del cargo.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.º 283-2026-JNJ, en la que el pleno de la institución, presidido por María Teresa Cabrera Vega, aprobó las bases del proceso y la Convocatoria N.º 001-2026-SN-JNJ. El acuerdo fue adoptado en la sesión del 24 de abril.

El documento establece que el proceso permitirá designar al titular de la ONPE por un periodo de cuatro años, con posibilidad de renovación, conforme a lo dispuesto por la Constitución y la Ley Orgánica de la JNJ.

La convocatoria responde a la renuncia de Piero Corvetto Salinas, aceptada el pasado 21 de abril mediante la Resolución N.º 119-2026-PLENO-JNJ, que declaró la vacancia definitiva del cargo.

Ante este escenario, la JNJ inició un proceso de selección célere con el objetivo de asegurar la continuidad administrativa y operativa del organismo electoral de cara a los próximos comicios en el país.

El concurso público contempla etapas de evaluación curricular, entrevistas personales y revisión de trayectoria profesional, con el fin de garantizar la idoneidad, independencia y solvencia técnica del próximo titular de la ONPE.