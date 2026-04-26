El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, señaló que aguardará los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de definir si respaldará a alguno de los postulantes que pasen a una eventual segunda vuelta electoral.

En declaraciones a RPP, Jorge Nieto evitó adelantar una postura concreta y sostuvo que existen diversas alternativas más allá de un apoyo directo.

Indicó que su decisión dependerá del escenario político que se configure una vez que el JNE oficialice a los candidatos que competirán en el balotaje.

Iniciará gira

Asimismo, el exministro anunció que su agrupación iniciará una gira por distintas regiones del país, comenzando en Arequipa, con el objetivo de agradecer el respaldo recibido en las urnas y recoger las opiniones de la ciudadanía sobre la coyuntura política.

Finalmente, enfatizó la importancia de recuperar la confianza en las instituciones electorales y reiteró su propuesta de realizar una auditoría al sistema de conteo de votos, la cual -según indicó- podría ejecutarse en una semana para garantizar la transparencia del proceso.