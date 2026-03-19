La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso que Petroperú se convierta en una asociación público privada, en caso gane las Elecciones Generales del 12 de abril.

En declaraciones a Canal N, la aspirante al sillón presidencial indicó que el Estado mantendría participación en la empresa, pero con la incorporación del sector privado para mejorar la eficiencia y transparencia en su gestión.

En ese contexto, cuestionó el reciente aporte de 500 millones de soles otorgado a Petroperú a través del Ministerio de Energía y Minas, indicando que esta decisión genera dudas y que se debería conocer mayor información sobre su justificación.

Además, sugirió que la salida de la expresidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, podría estar relacionada con decisiones vinculadas a la empresa estatal.

Respecto a otros temas, Fujimori consideró que las denuncias por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de alimentación en un hospital de Chiclayo deben ser investigadas y, de comprobarse responsabilidades, sancionadas conforme a ley.

Sobre los cuestionamientos en torno a la posible influencia de César Acuña en el sector salud, Keiko Fujimori señaló que corresponde al Ministerio Público esclarecer los hechos.

Finalmente, sostuvo que es necesario designar funcionarios especializados para mejorar los servicios públicos y lamentó las muertes causadas por inundaciones, planteando la implementación de medidas preventivas.

Sobre una denuncia contra el ministro de Energía y Minas, indicó que, de confirmarse, la persona no debería continuar en el cargo y que el Ejecutivo debe actuar con firmeza ante estos casos.